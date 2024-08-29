Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


29 Ağustos 2024 14:34
Kurada ismi çıkmayan personel ne yapmalı

eşim polis memuru ben kendisinin bulunduğu il e girmek için eş durumu dilekçesi gönderdim dilekçem olumlu geldi fakat kurada ismim çıkmadı bu durumda olan arkadaşların akıbeti ne oldu bilgisi olan var mı?(sözleşmeli personelim 1 yıl 8 aylık)


Alemdarali
Genel Müdür
29 Ağustos 2024 15:09
daha önceki yıllarda kuradan bi kac gun sonra yhgm de yazi gelirdi eşi polis asker hakim savcı VS.olan personel için kurada çıkmayanlarında atamaları yapılmıştır şeklinde ibare olurdu şuan nasıl bilmiyorum ama yapılmıştır mutlaka atamaniz bir kaç güne çkys de çıkar

Mete109
Aday Memur
29 Ağustos 2024 15:21
teşekkür ederim işallah öyle olur da uğraştırmazlar
Alemdarali, 55 dk. önce
daha önceki yıllarda kuradan bi kac gun sonra yhgm de yazi gelirdi eşi polis asker hakim savcı VS.olan personel için kurada çıkmayanlarında atamaları yapılmıştır şeklinde ibare olurdu şuan nasıl bilmiyorum ama yapılmıştır mutlaka atamaniz bir kaç güne çkys de çıkar
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