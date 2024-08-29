Kurada ismi çıkmayan personel ne yapmalı

daha önceki yıllarda kuradan bi kac gun sonra yhgm de yazi gelirdi eşi polis asker hakim savcı VS.olan personel için kurada çıkmayanlarında atamaları yapılmıştır şeklinde ibare olurdu şuan nasıl bilmiyorum ama yapılmıştır mutlaka atamaniz bir kaç güne çkys de çıkar

daha önceki yıllarda kuradan bi kac gun sonra yhgm de yazi gelirdi eşi polis asker hakim savcı VS.olan personel için kurada çıkmayanlarında atamaları yapılmıştır şeklinde ibare olurdu şuan nasıl bilmiyorum ama yapılmıştır mutlaka atamaniz bir kaç güne çkys de çıkar