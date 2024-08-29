Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


29 Ağustos 2024 15:14
Üniversite muvafakat hakkında

Merhaba arkadaşlar, bir üniversitede idari personelim tayin hakkım henüz doğmadı. Tayin hakkım dolmadan muvakkat almam halinde geçerliliği ne kadardır? Tayin hakkım doğmadan aldığım muvafalatı 3 ay sonra kullana bilir miyim? Rektörün değişmesi bir önceki Rektör tarafından verilen muvafakatı etkiler mi?

Çok Yazılan Konular

Anadolu üniversitesi ünvan değişikliği sınav soru örneğiBeylikdüzü belediyesi maaşlarıCimer'den gelen yazı hk.Polislik istifa-Belediye geçiş2024 Naklen Atama KontenjanlarıYÖK Üniversiteler Görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavı ne zaman yapılacak ?.

Sözlük

su aygırı 2 ilk 6 ay anne sütü önemli 3 sungur 1 oysa ne güzel gidiyordun 6 peşindeyim koşa koşa 2 CİMER Şikayetleri 5 çenesi düşük 4 Beni soran oldu mu. 2 borna seyyahe 1 kadınların olayları detaylandırarak anlatmaları 3

Son Haberler

Metrobüs kazasının görüntüsü ortaya çıktıCevdet Yılmaz: İstihdamımızı korumayı ve artırmayı hedefliyoruzGüneşlenirken üzerine baca kapağı düşen hemşire kurtarılamadıBaşkentte 30 Ağustos kutlamaları dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak'Reel sektörümüzün taleplerine hassasiyetle yaklaşıyoruz'

Editörün Seçimi

Her zaman olduğu gibi bu senede enflasyon hesabı tutmayacak !Sizce Dolar Düşmeli Mi Düşmemeli Mi?Kaç yıldır kamuda çalışıyorsunuz ve çalışma süreciniz boyunca maddi açıdan neler edinebildiniz?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Eş durumunda güncel durumYol harcırahıBakan: hekimlerimizin değerli olduğunu hissettireceğizOcak Zammı % 12 yi Geçmeyecek Memur maaşları zammı8 Yıla 1 Kademe