Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


29 Ağustos 2024 15:32
Ölüm izni hk

Örneğin Anne ve baba aynı anda ölürse ölüm izni 7 mi yoksa 14 mü verilir

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Sözlük

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