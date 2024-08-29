Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


29 Ağustos 2024 15:38
4 B sağlık teknikerliğinden büro personeline geçiş

Arkadaşlar merhaba suan 4+b sağlık teknikeri olarak çalışıyorum başka bölümden 4+b büro personeli olarak atamam yapılsa unvanlar farklı olduğu için istifa edip direkt geçebilir miyim ?

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