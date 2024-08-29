Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


29 Ağustos 2024 15:42
4+b sağlık teknikerliğinden 4+b büro personeline geçiş

Arkadaşlar merhaba şuan 4+b sağlık teknikeri olarak çalışıyorum başka bölümden 4+b büro personeli olarak atamam yapılsa unvanlar farklı olduğu için istifa edip direkt geçebilir miyim?

Çok Yazılan Konular

Tarım bakanlığı koruyucu giyimTarım Bakanlığı Yeni Tayin YönetmeliğiTarım Bakanlığı Ünvan Değişikliği (Tek başlık)Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri Tayin İşlemleri (Tek Başlık)Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Koruyucu Giyim Yardımıİstifa sonrasın memuriyete geri dönüş süreciKadrolu memurken başka bir kadrolu memurluğa kpss ile geçiş

Sözlük

özlemek 2 Ne içiyorsun cam sil mi 3 kaşımak 1 çenesi düşük 4 Niye beni üzüyorsun müjgan 5 nikaragua 1 otostop 1 hedefi hep 12 den vuran keskin nişancı anne terliği 1 Samsun 1 bir kadın nasıl vitesten atar 9

Son Haberler

Metrobüs kazasının görüntüsü ortaya çıktıCevdet Yılmaz: İstihdamımızı korumayı ve artırmayı hedefliyoruzGüneşlenirken üzerine baca kapağı düşen hemşire kurtarılamadıBaşkentte 30 Ağustos kutlamaları dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak'Reel sektörümüzün taleplerine hassasiyetle yaklaşıyoruz'

Editörün Seçimi

Her zaman olduğu gibi bu senede enflasyon hesabı tutmayacak !Sizce Dolar Düşmeli Mi Düşmemeli Mi?Kaç yıldır kamuda çalışıyorsunuz ve çalışma süreciniz boyunca maddi açıdan neler edinebildiniz?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Eş durumunda güncel durumYol harcırahıBakan: hekimlerimizin değerli olduğunu hissettireceğizOcak Zammı % 12 yi Geçmeyecek Memur maaşları zammı8 Yıla 1 Kademe