KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


29 Ağustos 2024 15:44
4+b sağlık teknikerliğinden 4+b büro personeline geçiş

Arkadaşlar merhaba şuan 4+b sağlık teknikeri olarak çalışıyorum başka bölümden 4+b büro personeli olarak atamam yapılsa unvanlar farklı olduğu için istifa edip direkt geçebilir miyim?

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