Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


29 Ağustos 2024 15:44
Sınıf ve şubelerin merkezi kura ile belirlenmesi

Bugün 1. 5. ve 8. sınıfların şubeleri merkezi olarak bakanlıkça kura ile belirlenip e-okul'a işlendi. Sanırım sınıfların fiziksel kapasiteleri dikkate alınmadan sanki bütün sınıflar aynı sayıda öğrenci alıyormuş gibi bir okuldaki bütün şubelere aynı sayıda öğrenci yerleştirildi.

Peki böyle bir şey olunca okul idaresi sınıf mevcutlarını ayarlamak için mesela bir öğrenciyi bir sınıftan alıp başka sınıfa aktarabiliyor mu?

Yani mesela fiziksel olarak küçük bir sınıf, maksimum 25 öğrenci alıyor ve kura sonucunda bu sınıfa 33-34 öğrenci çıkmışsa, bu sınıfa fazla gelen 8-9 öğrenciyi okul idaresi diğer şubelere dağıtabilir mi?


Sevdim-Seni
Genel Müdür
29 Ağustos 2024 15:47

Bunu kura tuşuna basmadan yapmasi gerekiyor. Boyle bir secenek var. Sonradan sinif degistirmek yok.


Dekemi
Memur
29 Ağustos 2024 16:00

Nasıl hocam? Ben idareci değilim de sınıf mevcutlarını mı giriyor idareciler, mesela idareciler bir sınıfı 20 kişi kapasiteli diye girdiler mi merkezi sistem o sınıfa maksimum 20 kişi mi seçiyor?

Sevdim-Seni, 18 dk. önce

Bunu kura tuşuna basmadan yapmasi gerekiyor. Boyle bir secenek var. Sonradan sinif degistirmek yok.

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