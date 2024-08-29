Sınıf ve şubelerin merkezi kura ile belirlenmesi

Bugün 1. 5. ve 8. sınıfların şubeleri merkezi olarak bakanlıkça kura ile belirlenip e-okul'a işlendi. Sanırım sınıfların fiziksel kapasiteleri dikkate alınmadan sanki bütün sınıflar aynı sayıda öğrenci alıyormuş gibi bir okuldaki bütün şubelere aynı sayıda öğrenci yerleştirildi.

Peki böyle bir şey olunca okul idaresi sınıf mevcutlarını ayarlamak için mesela bir öğrenciyi bir sınıftan alıp başka sınıfa aktarabiliyor mu?

Yani mesela fiziksel olarak küçük bir sınıf, maksimum 25 öğrenci alıyor ve kura sonucunda bu sınıfa 33-34 öğrenci çıkmışsa, bu sınıfa fazla gelen 8-9 öğrenciyi okul idaresi diğer şubelere dağıtabilir mi?