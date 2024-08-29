Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


29 Ağustos 2024 15:45
2. Şark yürütmeyi durdurma kararı

Bazı arkadaşlar 2. Şark tayini ile alakalı idare mahkemesine dava açmış,ancak birkaç ara karar verilmiş henüz yürütme durdurma verildiğini duymadım bizde versek bir sonuç çıkar mı? Haksızlıklara karşı mücadele bir onur meselesi dir

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