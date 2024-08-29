KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


29 Ağustos 2024 15:46
Kpss sonucuna itiraz edip kitapçığını inceleyenler

daha önce kitapçık itirazı yapıp kitapçığını inceleyenler var mı


Muhendisbeydiyecen
Aday Memur
29 Ağustos 2024 15:53

Var. Geçen seneki gruplarındaydım. Kimi ben yanlış hatırlamışım diye hayal kırıklığı ve şokla yazdı gruba, kimi de hayır siz yanlış değilsiniz kitapçıklarınızda oynama yaptılar sakın vazgeçmeyin diye ikna etmeye çalıştı :) eğlenceli ortam ama grup falan var katılın. IQ biraz diplerde ama eğlencesi de orada :D

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