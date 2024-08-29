Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


29 Ağustos 2024 16:43
Lojman

OCAK ayında yapılacak kira artışı ve Lojman kiraları ne olacak raiç bedel olarak belirlenecek demiş Bakan bey ne kadar olur ?

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