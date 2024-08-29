Diyetisyenlikten öğretmenliğe geçiş

polislikten öğretmenliğe geçtim. kesinlikle çok çok fark etti. 8-5 çalışan memur değildim ama. öğretmenliğe geçince zaman açısından çok rahat ettiğimi düşünüyorum. özellikle kadınlar için biçilmiş kaftan. eşi ile birlikte 8-5 çalışan tüm arkadaşlarım çocuklarını özel okula gönderip yazın hep sıkıntı yaşarken anne ya da babası öğretmen olan çocuğu öğretmen olan ebeveyn çok rahat takip edebiliyor. bunun için bile öğretmenlik çok cazip.

polislikten öğretmenliğe geçtim. kesinlikle çok çok fark etti. 8-5 çalışan memur değildim ama. öğretmenliğe geçince zaman açısından çok rahat ettiğimi düşünüyorum. özellikle kadınlar için biçilmiş kaftan. eşi ile birlikte 8-5 çalışan tüm arkadaşlarım çocuklarını özel okula gönderip yazın hep sıkıntı yaşarken anne ya da babası öğretmen olan çocuğu öğretmen olan ebeveyn çok rahat takip edebiliyor. bunun için bile öğretmenlik çok cazip.