Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea

Son Sayfa

29 Ağustos 2024 17:15
Diyetisyenlikten öğretmenliğe geçiş

Merhaba arkadaşlar kamu kurumunda görev yapmakta olan bir diyetisyenim. Şu an 2 yıl ücretsiz annelik iznindeyim. 2 çocuğum var. Ekstra lisans ilahiyat mezunuyum. Pedagojik formasyon alıyorum şu an. Sağlık personeli nin çalışma şartları sabahı akşam 4-5 civarı ve senede 20 gün iznimiz oluyor. Mesleğimi seviyorum çalışma ortamı şartları güzel ama şu an için anneliği onceledigim için çocuklarıma daha fazla zaman ayırmak adına haftada 40 saat ve tüm yıl boyunca çalışmak ağır geliyor. Ne eve yetişebiliyorim ne çocuklara ne kendime. İstifa etmek yerine öğretmenlikten ilerlemeyi düşünüyorum bu aralar. Bu koşulları göz önünde bulundurarak yorum yaparsanız sevinirim. Kpssden 90la atanmış biri olarak oturur eğitim bilimleri ve alana da çalışırım bir yıl sınavları seviyorum. Yüksek puan alırsam şunu Yaz rahat edersin diyeceğiniz dikab mı yoksa ihl meslek öğretmenliği mi , ilkokul, ortaokul yada lise vs. Önerilerinize açığım. (İlahiyat bölümünü zamanında sevdiğim için okudum. Memurken yani. Bu alanda öğretmenliği de severek yapacağımı düşünüyorum)


dytatama
Aday Memur
29 Ağustos 2024 17:16

Sabah 8 akşam 4-5 yazacaktım


Pelinin1
Şube Müdürü
29 Ağustos 2024 17:18

Gerçekten insanlardan duyduğunuz gibi çalışmadığımızı mı düşünüyorsunuz?

Eğer amacınız çocuklarınız ise öğretmenliği asla düşünmeyin, biz eve geldiğimizde kendi çocuğumuzla ilgilenecek enerji bulamıyoruz, gün boyu çok yoruluyoruz evde konuşacak halimiz olmuyor

Ben öyleyim en azından


Pelinin1
Şube Müdürü
29 Ağustos 2024 17:21

Özel sektörde çalışıyor olsaydınız elbette öğretmenliğe geçin derdim ama sizin işiniz konumunuz bizden çok daha rahat emin olun


diyorumki06
Şef
29 Ağustos 2024 17:47
polislikten öğretmenliğe geçtim. kesinlikle çok çok fark etti. 8-5 çalışan memur değildim ama. öğretmenliğe geçince zaman açısından çok rahat ettiğimi düşünüyorum. özellikle kadınlar için biçilmiş kaftan. eşi ile birlikte 8-5 çalışan tüm arkadaşlarım çocuklarını özel okula gönderip yazın hep sıkıntı yaşarken anne ya da babası öğretmen olan çocuğu öğretmen olan ebeveyn çok rahat takip edebiliyor. bunun için bile öğretmenlik çok cazip.

Kuskusuz
Genel Müdür
29 Ağustos 2024 17:52

İlkokulda din kültürü öğretmenliği rahat olabilir. Sizden herhangi bir beklenti olmaz.Dersinize girer çıkarsınız. Ders dışı rahatsız edilmezsiniz.


Ögretmenbey91
Aday Memur
29 Ağustos 2024 17:56

Düşünceleriniz güzel. Nerede yaşadığınızı bilmiyorum ama atanacağınız yerde en az 3 sene kalmak zorundasınız. Yani en az 3 sene eş durumu tayin isteyemezsiniz çocuklarınızdan üç sene ayrı kalabilirsiniz ya da çocuklarınızı yanınıza alıp eşiniz şu an yaşadığınız yerde durup atandığınız yerde tek başına idare etmek zorunda kalabilirsiniz Bilmiyorum belki eşinizle devlet memurudur O da atandığınız yere tayin isteyebilir bu sorunu böyle de çizebilirsin.


Ögretmenbey91
Aday Memur
29 Ağustos 2024 18:05

Bana sorarsanız atandığınız için diyetisyenlik sağlık alanında en güzel bölümlerden biri yani öğretmen olarak düzeninizi bozmanıza gerek yok. Bir de gündemi takip ettiyseniz öğretmen Akademisi diye bir şey var yani memurluktan bu ve kademeyi geçenler için nasıl bir yöntem var Nasıl bir yol izleniyor böyle bir belirsizlik var Ben olsam düzenimi bozmam gerek yok macera aramaya diyetisyenlik iyidir


dytatama
Aday Memur
29 Ağustos 2024 18:13

Hocam branşınız ne . Fikir vermesi açısından

Pelinin1, 3 gün önce

Gerçekten insanlardan duyduğunuz gibi çalışmadığımızı mı düşünüyorsunuz?

Eğer amacınız çocuklarınız ise öğretmenliği asla düşünmeyin, biz eve geldiğimizde kendi çocuğumuzla ilgilenecek enerji bulamıyoruz, gün boyu çok yoruluyoruz evde konuşacak halimiz olmuyor

Ben öyleyim en azından


dytatama
Aday Memur
29 Ağustos 2024 18:15

İşte ben de bundan söz ediyorum yani sabah 8 akşam 5 in bir kadını ne kadar yiprattigi hele de anne ise. Bir yandan mesleğin kendi zorluğu da var dedikleri gibi. Tamamen artı eksi tartmasi olarak değerlendirmek istiyorum sizin gibi bir örnek biraz iyi geldi açıkçası

diyorumki06, 3 gün önce
polislikten öğretmenliğe geçtim. kesinlikle çok çok fark etti. 8-5 çalışan memur değildim ama. öğretmenliğe geçince zaman açısından çok rahat ettiğimi düşünüyorum. özellikle kadınlar için biçilmiş kaftan. eşi ile birlikte 8-5 çalışan tüm arkadaşlarım çocuklarını özel okula gönderip yazın hep sıkıntı yaşarken anne ya da babası öğretmen olan çocuğu öğretmen olan ebeveyn çok rahat takip edebiliyor. bunun için bile öğretmenlik çok cazip.

dytatama
Aday Memur
29 Ağustos 2024 18:17

Bu yeni atanan öğretmenler için geçerli değil mi hocam yoksa bir yere tayin alınca da 3 yıl zorunluluğu var mı? Çünkü memuriyette geçirdiğim 3 yıldan fazla süre var bunu öğretmenliğe gelince direk yazdırmayı düşünüyorum bu da zorunluluk senelerini sıfırlar diye biliyorum yanlış mıyım

Ögretmenbey91, 3 gün önce

Düşünceleriniz güzel. Nerede yaşadığınızı bilmiyorum ama atanacağınız yerde en az 3 sene kalmak zorundasınız. Yani en az 3 sene eş durumu tayin isteyemezsiniz çocuklarınızdan üç sene ayrı kalabilirsiniz ya da çocuklarınızı yanınıza alıp eşiniz şu an yaşadığınız yerde durup atandığınız yerde tek başına idare etmek zorunda kalabilirsiniz Bilmiyorum belki eşinizle devlet memurudur O da atandığınız yere tayin isteyebilir bu sorunu böyle de çizebilirsin.


dytatama
Aday Memur
29 Ağustos 2024 18:19

Öğretmenlik akademisi mi ilk kez duyuyorum? Ne gibi zorlukları var

Ögretmenbey91, 3 gün önce

Bana sorarsanız atandığınız için diyetisyenlik sağlık alanında en güzel bölümlerden biri yani öğretmen olarak düzeninizi bozmanıza gerek yok. Bir de gündemi takip ettiyseniz öğretmen Akademisi diye bir şey var yani memurluktan bu ve kademeyi geçenler için nasıl bir yöntem var Nasıl bir yol izleniyor böyle bir belirsizlik var Ben olsam düzenimi bozmam gerek yok macera aramaya diyetisyenlik iyidir


dytatama
Aday Memur
29 Ağustos 2024 18:22

Eşimin 720 günden fazla primi olduğu için tayin sıkıntısı olmaz diye düşünüyorum. Zaten okul ve şehir tercihini de uygun bulduğum bir yer olursa yazarım yoksa meslek değiştirmem hocam

Ögretmenbey91, 3 gün önce

Düşünceleriniz güzel. Nerede yaşadığınızı bilmiyorum ama atanacağınız yerde en az 3 sene kalmak zorundasınız. Yani en az 3 sene eş durumu tayin isteyemezsiniz çocuklarınızdan üç sene ayrı kalabilirsiniz ya da çocuklarınızı yanınıza alıp eşiniz şu an yaşadığınız yerde durup atandığınız yerde tek başına idare etmek zorunda kalabilirsiniz Bilmiyorum belki eşinizle devlet memurudur O da atandığınız yere tayin isteyebilir bu sorunu böyle de çizebilirsin.


Ögretmenbey91
Aday Memur
29 Ağustos 2024 18:26

Yeni atanan öğretmenler için evet. Diyelim 2 sene önceki gibi devletimiz derse tüm sözleşmeleri kadroya geçireceğim böyle bir durum olursa yani Siz sözleşmeli iken devlet bir anda yasa çıkarız bir kadroya geçirirse ilk atandığınız yerden tayin istemek için 3 sene bekleyeceksin. Diğer türlü diyelim eylülde atandınız 3 sene sonra Eylül ayında kadroya geçeceksin. Ocak ayında eş durumu hakkın oluyor. Yani 3.5 sene bekleyeceksin

dytatama, 3 gün önce

Bu yeni atanan öğretmenler için geçerli değil mi hocam yoksa bir yere tayin alınca da 3 yıl zorunluluğu var mı? Çünkü memuriyette geçirdiğim 3 yıldan fazla süre var bunu öğretmenliğe gelince direk yazdırmayı düşünüyorum bu da zorunluluk senelerini sıfırlar diye biliyorum yanlış mıyım


Ögretmenbey91
Aday Memur
29 Ağustos 2024 18:34

Memuriyete geçirdiğin süre hizmet puanı için işe yarayabilir. Çünkü öğretmen olarak ilk atandığınız yerde hatta okulda diyelim bekarsan 4 sene evliysen 3.5 seneden önce tayin isteyemezsiniz. İstersen 20 senelik memurluktan sonra öğretmen olun. Diyelim devlet bir yasa çıkardı tüm sözleşmeleri kadrolu yapacağım dedi böyle bir şey olursa da üç buçuk sene 3 sene iner

dytatama, 3 gün önce

Bu yeni atanan öğretmenler için geçerli değil mi hocam yoksa bir yere tayin alınca da 3 yıl zorunluluğu var mı? Çünkü memuriyette geçirdiğim 3 yıldan fazla süre var bunu öğretmenliğe gelince direk yazdırmayı düşünüyorum bu da zorunluluk senelerini sıfırlar diye biliyorum yanlış mıyım


drogba-70
Müsteşar Yardımcısı
29 Ağustos 2024 19:06

yan gelip yatıyoruz ablacığım sen de gel senin neyin eksik. benim eşim inanmıyor sen mi inanacaksın ? ne güzel diyetisyensin işte . günde beş on tane kilolu hastan gelir üç beş brokoli önerirsin otlasın dursun senin için de hayat devam eder. :) şimdi böyle deyince yanlış anlama bize de o gözle bakıyorlar :)


Kuzey2259
Şef
29 Ağustos 2024 19:37

Öğretmenliğe geçmek kendinize yapacağınız en büyük kötülük olur, yan gelip yatma yeri değil maalesef


dytatama
Aday Memur
29 Ağustos 2024 20:21

Pardonda siz olayı yanlis anladınız sanırım. İsterse hic hastam gelmesin benim mesaimin 8-5 gerçeğini değiştirmiyor. Konuştuğumuz konuyu ben de anlatamadım sanırım tam olarak. Kimse öğretmene yan gelip yatıyor olarak bakmıyor

drogba-70, 3 gün önce

yan gelip yatıyoruz ablacığım sen de gel senin neyin eksik. benim eşim inanmıyor sen mi inanacaksın ? ne güzel diyetisyensin işte . günde beş on tane kilolu hastan gelir üç beş brokoli önerirsin otlasın dursun senin için de hayat devam eder. :) şimdi böyle deyince yanlış anlama bize de o gözle bakıyorlar :)


crabnet355
Müsteşar
29 Ağustos 2024 21:05
öyle bir intiba oluşturdunuz sözlerinizle.. Öğretmenlik kamuoyu algısının aksine yüksek tempo ve sağlam sinirler ister..Ayrıca kendinizden de fedakarlık gerektirir.9-3 çalışmamız sizin ya da memurların 8-5 çalışmasından daha yorucudur..Çoğu okulda ikili eğitim kalktı artık..9.00-15.30 çalışılıyor..Memurluk geçmişim olduğu için bu kıyaslamayı rahatlıkla yapabiliyorum.. Kpssde genel kültür genel yetenek ve eğitim bilimlerinin yanı sıra alan sınavına gireceksiniz..Sonra akademiye alınacaksınız.İki dönem burda eğitim göreceksiniz.Asgari ücrete yakın bir harçlık verilecek.Akademi sınavlarını verdikten sonra İlk atamanız doğu ya da istanbula olacak ve 4 sene yerinizden kıpırdayamayacaksınız..
dytatama, 3 gün önce

Pardonda siz olayı yanlis anladınız sanırım. İsterse hic hastam gelmesin benim mesaimin 8-5 gerçeğini değiştirmiyor. Konuştuğumuz konuyu ben de anlatamadım sanırım tam olarak. Kimse öğretmene yan gelip yatıyor olarak bakmıyor


crabnet355
Müsteşar
29 Ağustos 2024 21:09
Zorunlu hizmetiniz sıfırlanmıyor..Atandığınız okul ve bölgeye göre 3-7 yıl arası zorunlu hizmetiniz var..
dytatama, 3 gün önce

Bu yeni atanan öğretmenler için geçerli değil mi hocam yoksa bir yere tayin alınca da 3 yıl zorunluluğu var mı? Çünkü memuriyette geçirdiğim 3 yıldan fazla süre var bunu öğretmenliğe gelince direk yazdırmayı düşünüyorum bu da zorunluluk senelerini sıfırlar diye biliyorum yanlış mıyım


Kuskusuz
Genel Müdür
29 Ağustos 2024 21:13

Tamam sayın kullanıcı. Sınava çalıştınız diyelim ki atandiniz sözleşmeli olacaksınız ve 3,5 seneden önce tayin olamayacaksiniz. Zannettiginiz gibi bir harita da açılmıyor ilk atama için. Hele bir de akademi diye bir şey çıkarıyorlar ona da kalabilirsiniz. Tüm sınavlardan 3 sınav+ mülakattan geçeceksiniz açıldığı andan itibaren akademide 2 yıl eğitim öğretim göreceksiniz bunu da şimdilik 20 küsur bin ucret alarak yapacaksınız. eğer uygun bulunursanız sözleşmeli olarak atanacaksiniz. Önceki hizmetleriniz kadroya geçtikten sonra hizmet birleştirmede kullanılabilir. Ayrıca bazı günler keşke 8- 5 çalışsam da bu sıkıntıyı çekmesem diyeceksiniz. Eve geldiğinizde kendi cocugunuzdan kacacaginiz günler olacak.

dytatama, 3 gün önce

Pardonda siz olayı yanlis anladınız sanırım. İsterse hic hastam gelmesin benim mesaimin 8-5 gerçeğini değiştirmiyor. Konuştuğumuz konuyu ben de anlatamadım sanırım tam olarak. Kimse öğretmene yan gelip yatıyor olarak bakmıyor

Toplam 58 mesaj
123

Çok Yazılan Konular

Norm fazlası resen atamaDiyetisyenlikten öğretmenliğe geçişMeb öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliğine istinaden idari dava açmalı mıyım?Mazeret ile İl Mem'e düştüm. Beni 70 km ötedeki ilçeye verdiler.Emekli öğretmen maaşı ne kadar?Norm fazlası engelli öğretmenin izlemesi gereken yolMaarif eğitimi semineriSeminer dönemine gidilmediğinde herhangi bir yaptırımı cezası var mı ?Maarif modeli kurs hakkındaİl içi tayin 2 yıla düşer mi?

Sözlük

imam hatip ortaokulları/liseleri 1 yağmurlu havaların daha sıcak olması 1 Bugün olanlar 7 ferrari 2 ısırgan otlu börek 4 komşunun günaydın demesi 1 40 lı yaşlardaki kadınlar 1 30 ağustos zafer bayramı 3 günlük hayatta en çok kullandığımız sözler 3 hardal 3

Son Haberler

İzinli Memur Mal Bildirimini Ne Zaman Verir?Cumhutbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Yıl sonu itibarıyla bütçe açığının yüzde 5'in altına inmesini bekliyoruzÖzel ve Kılıçdaroğlu, nikah şahitliği yaptıBakan Yumaklı: Avcılık Tebliği sezonla birlikte yürürlüğe girmiş olacakFenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın Avrupa maçlarının fikstürü belli oldu

Editörün Seçimi

Atatürk Ve OrdusuHer zaman olduğu gibi bu senede enflasyon hesabı tutmayacak !Sizce Dolar Düşmeli Mi Düşmemeli Mi?Kaç yıldır kamuda çalışıyorsunuz ve çalışma süreciniz boyunca maddi açıdan neler edinebildiniz?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Yol harcırahıBakan: hekimlerimizin değerli olduğunu hissettireceğizOcak Zammı % 12 yi Geçmeyecek 8 Yıla 1 KademeMemur maaşları zammı