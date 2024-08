Diyetisyenlikten öğretmenliğe

Merhaba arkadaşlar kamu kurumunda görev yapmakta olan bir diyetisyenim. Şu an 2 yıl ücretsiz annelik iznindeyim. 2 çocuğum var. Ekstra lisans ilahiyat mezunuyum. Pedagojik formasyon alıyorum şu an. Sağlık personeli nin çalışma şartları sabahı akşam 4-5 civarı ve senede 20 gün iznimiz oluyor. Mesleğimi seviyorum çalışma ortamı şartları güzel ama şu an için anneliği onceledigim için çocuklarıma daha fazla zaman ayırmak adına haftada 40 saat ve tüm yıl boyunca çalışmak ağır geliyor. Ne eve yetişebiliyorim ne çocuklara ne kendime. İstifa etmek yerine öğretmenlikten ilerlemeyi düşünüyorum bu aralar. Bu koşulları göz önünde bulundurarak yorum yaparsanız sevinirim. Kpssden 90la atanmış biri olarak oturur eğitim bilimleri ve alana da çalışırım bir yıl sınavları seviyorum. Yüksek puan alırsam şunu Yaz rahat edersin diyeceğiniz dikab mı yoksa ihl meslek öğretmenliği mi , ilkokul, ortaokul yada lise vs. Önerilerinize açığım. (İlahiyat bölümünü zamanında sevdiğim için okudum. Memurken yani. Bu alanda öğretmenliği de severek yapacağımı düşünüyorum)