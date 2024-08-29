Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


29 Ağustos 2024 17:15
Diyetisyenlikten öğretmenliğe

Merhaba arkadaşlar kamu kurumunda görev yapmakta olan bir diyetisyenim. Şu an 2 yıl ücretsiz annelik iznindeyim. 2 çocuğum var. Ekstra lisans ilahiyat mezunuyum. Pedagojik formasyon alıyorum şu an. Sağlık personeli nin çalışma şartları sabahı akşam 4-5 civarı ve senede 20 gün iznimiz oluyor. Mesleğimi seviyorum çalışma ortamı şartları güzel ama şu an için anneliği onceledigim için çocuklarıma daha fazla zaman ayırmak adına haftada 40 saat ve tüm yıl boyunca çalışmak ağır geliyor. Ne eve yetişebiliyorim ne çocuklara ne kendime. İstifa etmek yerine öğretmenlikten ilerlemeyi düşünüyorum bu aralar. Bu koşulları göz önünde bulundurarak yorum yaparsanız sevinirim. Kpssden 90la atanmış biri olarak oturur eğitim bilimleri ve alana da çalışırım bir yıl sınavları seviyorum. Yüksek puan alırsam şunu Yaz rahat edersin diyeceğiniz dikab mı yoksa ihl meslek öğretmenliği mi , ilkokul, ortaokul yada lise vs. Önerilerinize açığım. (İlahiyat bölümünü zamanında sevdiğim için okudum. Memurken yani. Bu alanda öğretmenliği de severek yapacağımı düşünüyorum)


dytatama
Aday Memur
29 Ağustos 2024 17:16

Sabah 8 akşam 4-5 yazacaktım


Pelinin1
Şube Müdürü
29 Ağustos 2024 17:18

Gerçekten insanlardan duyduğunuz gibi çalışmadığımızı mı düşünüyorsunuz?

Eğer amacınız çocuklarınız ise öğretmenliği asla düşünmeyin, biz eve geldiğimizde kendi çocuğumuzla ilgilenecek enerji bulamıyoruz, gün boyu çok yoruluyoruz evde konuşacak halimiz olmuyor

Ben öyleyim en azından


Pelinin1
Şube Müdürü
29 Ağustos 2024 17:21

Özel sektörde çalışıyor olsaydınız elbette öğretmenliğe geçin derdim ama sizin işiniz konumunuz bizden çok daha rahat emin olun


diyorumki06
Şef
29 Ağustos 2024 17:47
polislikten öğretmenliğe geçtim. kesinlikle çok çok fark etti. 8-5 çalışan memur değildim ama. öğretmenliğe geçince zaman açısından çok rahat ettiğimi düşünüyorum. özellikle kadınlar için biçilmiş kaftan. eşi ile birlikte 8-5 çalışan tüm arkadaşlarım çocuklarını özel okula gönderip yazın hep sıkıntı yaşarken anne ya da babası öğretmen olan çocuğu öğretmen olan ebeveyn çok rahat takip edebiliyor. bunun için bile öğretmenlik çok cazip.

Kuskusuz
Genel Müdür
29 Ağustos 2024 17:52

İlkokulda din kültürü öğretmenliği rahat olabilir. Sizden herhangi bir beklenti olmaz.Dersinize girer çıkarsınız. Ders dışı rahatsız edilmezsiniz.


Ögretmenbey91
Aday Memur
29 Ağustos 2024 17:56

Düşünceleriniz güzel. Nerede yaşadığınızı bilmiyorum ama atanacağınız yerde en az 3 sene kalmak zorundasınız. Yani en az 3 sene eş durumu tayin isteyemezsiniz çocuklarınızdan üç sene ayrı kalabilirsiniz ya da çocuklarınızı yanınıza alıp eşiniz şu an yaşadığınız yerde durup atandığınız yerde tek başına idare etmek zorunda kalabilirsiniz Bilmiyorum belki eşinizle devlet memurudur O da atandığınız yere tayin isteyebilir bu sorunu böyle de çizebilirsin.


Ögretmenbey91
Aday Memur
29 Ağustos 2024 18:05

Bana sorarsanız atandığınız için diyetisyenlik sağlık alanında en güzel bölümlerden biri yani öğretmen olarak düzeninizi bozmanıza gerek yok. Bir de gündemi takip ettiyseniz öğretmen Akademisi diye bir şey var yani memurluktan bu ve kademeyi geçenler için nasıl bir yöntem var Nasıl bir yol izleniyor böyle bir belirsizlik var Ben olsam düzenimi bozmam gerek yok macera aramaya diyetisyenlik iyidir


dytatama
Aday Memur
29 Ağustos 2024 18:13

Hocam branşınız ne . Fikir vermesi açısından

Pelinin1, 2 saat önce

Gerçekten insanlardan duyduğunuz gibi çalışmadığımızı mı düşünüyorsunuz?

Eğer amacınız çocuklarınız ise öğretmenliği asla düşünmeyin, biz eve geldiğimizde kendi çocuğumuzla ilgilenecek enerji bulamıyoruz, gün boyu çok yoruluyoruz evde konuşacak halimiz olmuyor

Ben öyleyim en azından


dytatama
Aday Memur
29 Ağustos 2024 18:15

İşte ben de bundan söz ediyorum yani sabah 8 akşam 5 in bir kadını ne kadar yiprattigi hele de anne ise. Bir yandan mesleğin kendi zorluğu da var dedikleri gibi. Tamamen artı eksi tartmasi olarak değerlendirmek istiyorum sizin gibi bir örnek biraz iyi geldi açıkçası

diyorumki06, 2 saat önce
polislikten öğretmenliğe geçtim. kesinlikle çok çok fark etti. 8-5 çalışan memur değildim ama. öğretmenliğe geçince zaman açısından çok rahat ettiğimi düşünüyorum. özellikle kadınlar için biçilmiş kaftan. eşi ile birlikte 8-5 çalışan tüm arkadaşlarım çocuklarını özel okula gönderip yazın hep sıkıntı yaşarken anne ya da babası öğretmen olan çocuğu öğretmen olan ebeveyn çok rahat takip edebiliyor. bunun için bile öğretmenlik çok cazip.

dytatama
Aday Memur
29 Ağustos 2024 18:17

Bu yeni atanan öğretmenler için geçerli değil mi hocam yoksa bir yere tayin alınca da 3 yıl zorunluluğu var mı? Çünkü memuriyette geçirdiğim 3 yıldan fazla süre var bunu öğretmenliğe gelince direk yazdırmayı düşünüyorum bu da zorunluluk senelerini sıfırlar diye biliyorum yanlış mıyım

Ögretmenbey91, 1 saat önce

Düşünceleriniz güzel. Nerede yaşadığınızı bilmiyorum ama atanacağınız yerde en az 3 sene kalmak zorundasınız. Yani en az 3 sene eş durumu tayin isteyemezsiniz çocuklarınızdan üç sene ayrı kalabilirsiniz ya da çocuklarınızı yanınıza alıp eşiniz şu an yaşadığınız yerde durup atandığınız yerde tek başına idare etmek zorunda kalabilirsiniz Bilmiyorum belki eşinizle devlet memurudur O da atandığınız yere tayin isteyebilir bu sorunu böyle de çizebilirsin.


dytatama
Aday Memur
29 Ağustos 2024 18:19

Öğretmenlik akademisi mi ilk kez duyuyorum? Ne gibi zorlukları var

Ögretmenbey91, 1 saat önce

Bana sorarsanız atandığınız için diyetisyenlik sağlık alanında en güzel bölümlerden biri yani öğretmen olarak düzeninizi bozmanıza gerek yok. Bir de gündemi takip ettiyseniz öğretmen Akademisi diye bir şey var yani memurluktan bu ve kademeyi geçenler için nasıl bir yöntem var Nasıl bir yol izleniyor böyle bir belirsizlik var Ben olsam düzenimi bozmam gerek yok macera aramaya diyetisyenlik iyidir


dytatama
Aday Memur
29 Ağustos 2024 18:22

Eşimin 720 günden fazla primi olduğu için tayin sıkıntısı olmaz diye düşünüyorum. Zaten okul ve şehir tercihini de uygun bulduğum bir yer olursa yazarım yoksa meslek değiştirmem hocam

Ögretmenbey91, 1 saat önce

Düşünceleriniz güzel. Nerede yaşadığınızı bilmiyorum ama atanacağınız yerde en az 3 sene kalmak zorundasınız. Yani en az 3 sene eş durumu tayin isteyemezsiniz çocuklarınızdan üç sene ayrı kalabilirsiniz ya da çocuklarınızı yanınıza alıp eşiniz şu an yaşadığınız yerde durup atandığınız yerde tek başına idare etmek zorunda kalabilirsiniz Bilmiyorum belki eşinizle devlet memurudur O da atandığınız yere tayin isteyebilir bu sorunu böyle de çizebilirsin.


Ögretmenbey91
Aday Memur
29 Ağustos 2024 18:26

Yeni atanan öğretmenler için evet. Diyelim 2 sene önceki gibi devletimiz derse tüm sözleşmeleri kadroya geçireceğim böyle bir durum olursa yani Siz sözleşmeli iken devlet bir anda yasa çıkarız bir kadroya geçirirse ilk atandığınız yerden tayin istemek için 3 sene bekleyeceksin. Diğer türlü diyelim eylülde atandınız 3 sene sonra Eylül ayında kadroya geçeceksin. Ocak ayında eş durumu hakkın oluyor. Yani 3.5 sene bekleyeceksin

dytatama, 1 saat önce

Bu yeni atanan öğretmenler için geçerli değil mi hocam yoksa bir yere tayin alınca da 3 yıl zorunluluğu var mı? Çünkü memuriyette geçirdiğim 3 yıldan fazla süre var bunu öğretmenliğe gelince direk yazdırmayı düşünüyorum bu da zorunluluk senelerini sıfırlar diye biliyorum yanlış mıyım


Ögretmenbey91
Aday Memur
29 Ağustos 2024 18:34

Memuriyete geçirdiğin süre hizmet puanı için işe yarayabilir. Çünkü öğretmen olarak ilk atandığınız yerde hatta okulda diyelim bekarsan 4 sene evliysen 3.5 seneden önce tayin isteyemezsiniz. İstersen 20 senelik memurluktan sonra öğretmen olun. Diyelim devlet bir yasa çıkardı tüm sözleşmeleri kadrolu yapacağım dedi böyle bir şey olursa da üç buçuk sene 3 sene iner

dytatama, 1 saat önce

Bu yeni atanan öğretmenler için geçerli değil mi hocam yoksa bir yere tayin alınca da 3 yıl zorunluluğu var mı? Çünkü memuriyette geçirdiğim 3 yıldan fazla süre var bunu öğretmenliğe gelince direk yazdırmayı düşünüyorum bu da zorunluluk senelerini sıfırlar diye biliyorum yanlış mıyım


drogba-70
Müsteşar Yardımcısı
29 Ağustos 2024 19:06

yan gelip yatıyoruz ablacığım sen de gel senin neyin eksik. benim eşim inanmıyor sen mi inanacaksın ? ne güzel diyetisyensin işte . günde beş on tane kilolu hastan gelir üç beş brokoli önerirsin otlasın dursun senin için de hayat devam eder. :) şimdi böyle deyince yanlış anlama bize de o gözle bakıyorlar :)

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