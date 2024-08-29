KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


29 Ağustos 2024 17:37
2023 kpss puanı geçerli mi

2024 kpss oldu ve açıklandı. Maalesef 2023 kpss puanı ile hala atama yapılamadı. Aslında 2023 kpss puanı geçerliliğini yitirdi. Şimdi yapılması gereken %50-%50 değil, kanunda yazdığı gibi %100 mülakat puanı ile atama yapmaktır.

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