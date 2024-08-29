Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


29 Ağustos 2024 18:59
Norm fazlası ogretmenler ile ilgili okuluna yazı gelen var mı?

Bazı forumlarda ilce milli egitimden okula yazi geldigi ve norm fazlasi ogretmenlerin bildirilmesi istendigini okudum. Eylul ayi gibi norm fazlasi ogretmenlerin il ici tayini yapilacakmis. Dogru mu bu?

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