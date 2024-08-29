Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


29 Ağustos 2024 19:27
Maarif eğitimi semineri

Mesaj geldi 3-5 eylülde seminer diye fakat bu seminer 1.sınıf öğretmenlerine verilmeycek mi ben 3.sınıf okutcam bu sene yoksa liste liste mi oluyor bu eğitim


ç_karlos
Memur
29 Ağustos 2024 20:29

anasınıfı 1 ve 5.sınıflara verilecek hocam öncelikle.


energy2
Aday Memur
29 Ağustos 2024 21:11

Bana da mesaj gelmiş 3.sınıf olcak bnm bende şaşırdım ilçe milli eğitimi istedi böyle


Kuskusuz
Genel Müdür
29 Ağustos 2024 21:20

Daha iyi olmuş bence. En azından seminer döneminde alıyorsunuz. Diğerleri ara tatilde alacaklar.


energy2
Aday Memur
29 Ağustos 2024 21:48

Evet öyle oldu da zümrelerime niye çıkmadı


blackdesert
Memur
29 Ağustos 2024 21:49

bana da çıksın istiyorum ama çıkmıyor acaba okul zamanı mı çıkar ki


berkaydal
Şef
29 Ağustos 2024 22:00

Sizin okullar size pek göndermiyor yazıları galiba.

Öncelik 1-5.

Ancak eğitim alacak kişi ve yer müsaitse MEM kararı ile müfredat değişikliği olan diğer branşlara. Hala yer varsa diğer öğretmenlere de verin diyor bakanlık. Gidin çıksın aradan.

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