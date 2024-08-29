Mrb sağ el işaret parmağım koptu

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : oto-danisman-expert
Çok Yazılan Konular
Yasadışı bahisMakine Mühendislik mi Hava Astsubaylık mı tercih etmeliyimTSK astsubay bel kayması ameliyatıSahil güvenlik vs Deniz subaylığıAntideprasanJandarma tazminatlara zam yansımamışKara Kuvvetleri Eylül atamasıDış Kaynak Muvazzaf Astsubay AlımıHitap Durumu Orduevi , Askeri Gazino arasındaki fark nedir?
Sözlük
deniz seviyesinin yükselmesi 2 çenesi düşük 4 döve döve öldüresi gelmek 2 kadınların olayları detaylandırarak anlatmaları 3 diş arasına sıkışan artığı vakumlayarak çıkarmak 3 komşunun günaydın demesi 1 Sorunlarına sizi dahil edip iyi günlerinde sırtını size dönen in 2 memurlar.net sözlük 1 ileti kavgası 2 kornişon 1
Son Haberler
Editörün Seçimi
Her zaman olduğu gibi bu senede enflasyon hesabı tutmayacak !Sizce Dolar Düşmeli Mi Düşmemeli Mi?Kaç yıldır kamuda çalışıyorsunuz ve çalışma süreciniz boyunca maddi açıdan neler edinebildiniz?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Eş durumunda güncel durumYol harcırahıBakan: hekimlerimizin değerli olduğunu hissettireceğizOcak Zammı % 12 yi Geçmeyecek Memur maaşları zammı8 Yıla 1 Kademe