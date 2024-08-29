Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


29 Ağustos 2024 20:36
Mrb sağ el işaret parmağım koptu

Testere sağ el işaret parmağımı kopardı dikemediler askere alirlarmi acaba er olarak

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