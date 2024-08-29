Göreve İade Sonrası Özlük Hakkı

K.K.K. lığında astsubayım.2019 yılında sivil bir olaydan hakkımda açılan adli soruşturmadan dolayı 2024 temmuz ayına kadar açıkta kaldım.Beraat edince göreve iade edildim. Toplu paramı faizsiz olarak aldım,eksik yatırılan sgk hizmetleri yatırıldı vs. fakat açığa alındığım tarihte bulunduğum rütbede 3/2lik kısmı tamamlamama rağmen göreve başlamama rağmen rütbe terfisi ve derece kademe ilerlemesi alamadım.Beraat kararın henüz kesinleşmedi.Beraat kararı kesinleşince mi emsallerimle eşitleneceğim,idare mahkemesine başvursam kazanırmıyım eşitlenme davasını

K.K.K. lığında astsubayım.2019 yılında sivil bir olaydan hakkımda açılan adli soruşturmadan dolayı 2024 temmuz ayına kadar açıkta kaldım.Beraat edince göreve iade edildim. Toplu paramı faizsiz olarak aldım,eksik yatırılan sgk hizmetleri yatırıldı vs. fakat açığa alındığım tarihte bulunduğum rütbede 3/2lik kısmı tamamlamama rağmen göreve başlamama rağmen rütbe terfisi ve derece kademe ilerlemesi alamadım.Beraat kararın henüz kesinleşmedi.Beraat kararı kesinleşince mi emsallerimle eşitleneceğim,idare mahkemesine başvursam kazanırmıyım eşitlenme davasını