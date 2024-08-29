Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


29 Ağustos 2024 20:42
Göreve İade Sonrası Özlük Hakkı
K.K.K. lığında astsubayım.2019 yılında sivil bir olaydan hakkımda açılan adli soruşturmadan dolayı 2024 temmuz ayına kadar açıkta kaldım.Beraat edince göreve iade edildim. Toplu paramı faizsiz olarak aldım,eksik yatırılan sgk hizmetleri yatırıldı vs. fakat açığa alındığım tarihte bulunduğum rütbede 3/2lik kısmı tamamlamama rağmen göreve başlamama rağmen rütbe terfisi ve derece kademe ilerlemesi alamadım.Beraat kararın henüz kesinleşmedi.Beraat kararı kesinleşince mi emsallerimle eşitleneceğim,idare mahkemesine başvursam kazanırmıyım eşitlenme davasını

Çok Yazılan Konular

Tsk'da ankesörlü telefon mağdurlarıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Jandarma yüksek disiplin kuruluJandarma İade OlanlarJandarma Yüksek Disiplin Kuruluİdari soruşturmaHukuksal Paylaşım ve Emsal Kararlar

Sözlük

son kullanma tarihi 1 f16 gökçen 3 teyze kızı amca kızı hala kızı hepsi caiz 2 borna seyyahe 1 sözlüğün evrimi 1 Dövme 19 kadınların olayları detaylandırarak anlatmaları 3 kız bebek isimleri 7 döve döve öldüresi gelmek 2 peşindeyim koşa koşa 2

Son Haberler

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, kaymakam adaylarına konferans verdiDüğünde havaya ateş açan 9 kişiye 74 bin lira cezaBabasını darp ederek öldüren oğul tutuklandıBakan Fidan: Vize serbestisiyle ilgili çalışmalarımız devam ediyor8 yaşındaki Narin'in kaybolmasına ilişkin yayın yasağı kararı alındı

Editörün Seçimi

Her zaman olduğu gibi bu senede enflasyon hesabı tutmayacak !Sizce Dolar Düşmeli Mi Düşmemeli Mi?Kaç yıldır kamuda çalışıyorsunuz ve çalışma süreciniz boyunca maddi açıdan neler edinebildiniz?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Eş durumunda güncel durumYol harcırahıBakan: hekimlerimizin değerli olduğunu hissettireceğizOcak Zammı % 12 yi Geçmeyecek Memur maaşları zammı8 Yıla 1 Kademe