Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


29 Ağustos 2024 21:17
Hastalık İzni(Bilen varsa yazsın)
Hayırlı akşamlar.Romatizmal hastalığım sebebiyle hastalık izni ne ayrılabilir miyim.Nereye başvurmam lazım Normal rapor değil heyet raporu da değil Hastalık İzni

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