Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


29 Ağustos 2024 21:17
Hastalık izni nasıl kullanılır

Hayırlı akşamlar.Romatizmal hastalığım sebebiyle hastalık izni ne ayrılabilir miyim.Nereye başvurmam lazım Normal rapor değil heyet raporu da değil Hastalık İzni


Gebeskaplumbagaa
Aday Memur
29 Ağustos 2024 22:41
doktor raporu olmadan hastalık izni verilemez. bunun dışındaki cevaplar yanlıştır
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