Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


30 Ağustos 2024 00:23
2024 atama izinleri ve kadro dağılımı ??

Atama izinleri ile ilgili 2 ciddi sorun var

1. Cumhurbaşkanlığı atama izinlerinin 2.kısmı maalesef hala yayınlanmadı ve ne zaman çıkacak belli değil

Öneri: Yılın hangi aylarında açıklanacağını bilmek belirsizliği ortadan kaldırır ve daha düzenli bir biçimde olmasını sağlar.

2. Kurumlara dağılan kadrolar o kadar az ki hangi kuruma başvuru yapsak, kurumlar almak istiyor fakat 3-5 kadro olunca bakan kendisine ayırıyor kadroları ve maalesef başka bir kuruma geçiş yapamıyoruz.

Öneri: Kadroların sayılarının daha fazla açılması ve bu sayıların önceden olduğu gibi resmi gazetede yayınlanması.

Memurlar.net ailesi olarak bu iki önemli sorunu haber yapmanızı rica ediyoruz atama izinlerini bekleyenler olarak.

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