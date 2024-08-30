Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


30 Ağustos 2024 00:38
MANİSA norm fazlası resen atama duyurusunu yayınlamış
Manisa duyuruyu hemen yayınlamış arkadaşlar. Duyuru klavuzunu okudum, epey uzun. Polis asker eşleri kapsam dışı tutulmuş. Ha bir de Proje okulları da norm fazlası olanlarda dahil edilmiş.

krmsrt
Memur
30 Ağustos 2024 00:39
https://manisa.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2024_08/29173617_2024eylulihtiyacvenormkadrofazlasiogretmenlerinyerdegisikligiduyurusu.pdf

krmsrt
Memur
30 Ağustos 2024 00:40
En son 25 Eylüle kadar tüm atama, ilişik kesme işlemleri bitecek diyor takvime göre

krmsrt
Memur
30 Ağustos 2024 00:43
Zorunlu yer değiştirmeye tabi olan polis asker hakim eşleri sadece İlçe içi resen atamaya tabi olacakmış

krmsrt
Memur
30 Ağustos 2024 00:46
Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Duyurular kısmından okuyabilirsiniz

krmsrt
Memur
30 Ağustos 2024 00:54
Polis asker eşleri İl geneli resen atamadan muaf tutulmuş, bu kapsamdakiler sadece ilçe içine olacak diyor.
krmsrt, 22 dk. önce
Zorunlu yer değiştirmeye tabi olan polis asker hakim eşleri sadece İlçe içi resen atamaya tabi olacakmış
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