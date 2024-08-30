Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


30 Ağustos 2024 01:07
Hatay Meb de norm fazlası atama duyurusunu yayınlamış

https://hatay.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2024_08/29224735_normkadrofazlasiduyurumetni.docx


krmsrt
Memur
30 Ağustos 2024 01:10
Kırşehir de yayınlamış
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