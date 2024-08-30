KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


30 Ağustos 2024 02:08
Branş sıralamaları açıklanma tarihi?

Arkadaşlar 2022 de sınav açıklandıktan kaç gün sonra açıklandı? Sizce kaç gün içinde açıklanır ?

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