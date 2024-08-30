KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


30 Ağustos 2024 03:13
Matematik bölümü memur atamaları
arkadaşlar p3 83.5 puanı olan fen edebiyat mezunu matematikçiyim. formasyonum var ama öğretmenlik harici memur alımlarında nereleri tercih edebiliyoruz? bu konuda bilgisi olan bölümdaşlarım ve diğer arkadaşlar bilgilerinizi paylaşır mısınız?

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