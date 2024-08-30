Matematik bölümü memur atamaları

arkadaşlar p3 83.5 puanı olan fen edebiyat mezunu matematikçiyim. formasyonum var ama öğretmenlik harici memur alımlarında nereleri tercih edebiliyoruz? bu konuda bilgisi olan bölümdaşlarım ve diğer arkadaşlar bilgilerinizi paylaşır mısınız?

arkadaşlar p3 83.5 puanı olan fen edebiyat mezunu matematikçiyim. formasyonum var ama öğretmenlik harici memur alımlarında nereleri tercih edebiliyoruz? bu konuda bilgisi olan bölümdaşlarım ve diğer arkadaşlar bilgilerinizi paylaşır mısınız?