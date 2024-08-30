diretirlerse meb öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliğine istinaden idari dava açmalı mıyım?

merhaba,

değerli arkadaşları, engelli öğretmenim. ve bulunduğum kurumdan ayrılmak istemiyorum., okul müdürü okul grubunda ders yükünü paylaşarak şahsen tebliğ etmese de norm fazlası olacağımı işaret etmek istedi.

yani anlamadığım noktalar var ancak anladığım kadarı ile öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliğine istinaden itiraz edeceğim. Fakat diretirlerse dava açacak kadar ben de sürdürmeli miyim bilmiyorum. Elimde şöyle veriler var.

öğretmen arkadaşlarımdan genel olarak memnunum

öğrencilerim benden memnunlar

ben de öğrencilerimden memnunum

saygınlığı hedeflediğimden çok yüz göz olmak da istemem tabi ama hakkı da savunmak gerekli gibi düşünüyorum çoğunlukla.

burda konuyu bilen yardımcı olabilecek bir avukat bulabilir miyim bilmiyorum ve mali anlamda etkileri nasıl olur tahmin edemiyorum.

teşekkür ederim.