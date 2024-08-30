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30 Ağustos 2024 05:13
Meb öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliğine istinaden idari dava açmalı mıyım?

merhaba,

değerli arkadaşları, engelli öğretmenim. ve bulunduğum kurumdan ayrılmak istemiyorum., okul müdürü okul grubunda ders yükünü paylaşarak şahsen tebliğ etmese de norm fazlası olacağımı işaret etmek istedi.

yani anlamadığım noktalar var ancak anladığım kadarı ile öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliğine istinaden itiraz edeceğim. Fakat diretirlerse dava açacak kadar ben de sürdürmeli miyim bilmiyorum. Elimde şöyle veriler var.

öğretmen arkadaşlarımdan genel olarak memnunum

öğrencilerim benden memnunlar

ben de öğrencilerimden memnunum

saygınlığı hedeflediğimden çok yüz göz olmak da istemem tabi ama hakkı da savunmak gerekli gibi düşünüyorum çoğunlukla.

burda konuyu bilen yardımcı olabilecek bir avukat bulabilir miyim bilmiyorum ve mali anlamda etkileri nasıl olur tahmin edemiyorum.

teşekkür ederim.


Peyami.safa81
Aday Memur
30 Ağustos 2024 07:23

Engelli öğretmen norm fazlası olabilir ama isteği dışında yani resen bir yere gönderilemez merak etme.


fatih ç.
Genel Müdür
30 Ağustos 2024 08:51

Sendikanız varsa görüşün. Eğitimle ilgili durum olduğundan avukat masraflarını üstlenebilirler belki.


sanatogretmeni
Memur
30 Ağustos 2024 10:28

Engelli öğretmen neden resen gönderilemiyor?


kimuni
Daire Başkanı
30 Ağustos 2024 10:31

bkz. mevzuat:

MADDE 53

(1) Eğitim kurumunun ya da bölümün/eğitim kurumunda uygulanmakta olan mesleki ve teknik eğitim alanının kapanması, program değişikliği, Bakanlığın öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararıyla ders/alan kaldırılması ya da norm kadro esasları gereğince yapılacak düzenlemeler sonucu öğretmen fazlalığı oluşması hâlinde; eğitim kurumunun ya da bölümün kapatılması veya program değişikliği sonucunda bu eğitim kurumlarında görevli öğretmenler, yeni eğitim kurumu açılarak öğrencilerin taşınması hâlinde bu eğitim kurumlarına, öğrenci azlığı nedeniyle kapatılan eğitim kurumlarında ya da bölümlerde görevli olanlar ise açık norm kadro bulunması hâlinde öncelikle öğrencilerin taşındığı eğitim kurumları olmak üzere il içinde alanlarında ihtiyaç duyulan eğitim kurumlarına mazeretleri ve tercihleri de dikkate alınmak suretiyle atanır.

(2) Bu şekilde yapılan atamalarla fazlalığın giderilememesi hâlinde bu durumdaki öğretmenler tercihleri de dikkate alınmak suretiyle öncelikle il içinde alanlarında ihtiyaç duyulan eğitim kurumlarına atanır. İl içinde alanlarında ihtiyaç bulunmayanların atamaları, bulundukları ilde çalışılması gereken süre şartı aranmaksızın tercihleri doğrultusunda yer değiştirme döneminde il dışına yapılabilir; bunlardan zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunanlar, alanlarında ihtiyaç bulunan zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına atanır.

(3) Öğretmenlerden; herhangi bir nedenle istihdam alanı daralanlar ile görevli oldukları eğitim kurumlarında alanlarında norm kadro sayısı azalanlar, hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak değerlendirme sonucunda hizmet puanı en az olandan başlamak üzere norm kadro fazlası olarak belirlenir. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha az olan, öğretmenliğe daha sonra başlayan norm kadro fazlası olarak belirlenir. Hizmet puanlarının hesabında yer değiştirme başvurularının son günü esas alınır. Norm kadro fazlası olarak belirlenen öğretmenler; öncelikle görevli oldukları yerleşim yerindeki ya da ilçedeki eğitim kurumları olmak üzere il içinde alanlarında norm kadro açığı bulunan eğitim kurumlarına tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre atanır.

(4) Genel hayatı etkileyen deprem, sel, yangın ve benzeri doğal afetler nedeniyle olağanüstü durumların oluştuğu yerlerdeki eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacı, öncelikle bu madde kapsamında bulunan ihtiyaç fazlası öğretmenlerle karşılanır.

(5) Bu madde kapsamında il içinde yapılan atamalarla fazlalığın giderilememesi durumunda fazlalık, il içinde zamana bağlı olmaksızın yapılacak yer değiştirmelerle giderilir. Bu şekilde yapılacak yer değiştirmeler, duyurusu yapılan eğitim kurumlarına öğretmenlerin tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılır. Fazla konumdaki öğretmenlerden herhangi bir kuruma atanmak üzere başvuruda bulunmayanlar ile tercihlerine atanamayanların görev yerleri, il içinde valiliklerce resen belirlenir. (Ek cümle:RG-8/9/2016-29825) Ancak ilgili mevzuatına göre alınan sağlık kurulu raporunda en az yüzde kırk oranında engelli olduğu belirtilen öğretmenler ile ağır engelli raporlu eşi veya bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan hısımları bulunan öğretmenlerden norm kadro fazlası konumunda bulunanlar, engellilik durumlarının devamı süresince resen görev yeri belirlemeden istisnadır.

sanatogretmeni, 3 saat önce

Engelli öğretmen neden resen gönderilemiyor?


kimuni
Daire Başkanı
30 Ağustos 2024 10:32

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=20694&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5


sanatogretmeni
Memur
30 Ağustos 2024 10:37

Mevzuatı biliyorum hocam anlamadığım şey şu: Her engelli birey eşit engele sahip değil. Bazı engellilerin durumu daha ağır.

kimuni, 3 saat önce

bkz. mevzuat:

MADDE 53

(1) Eğitim kurumunun ya da bölümün/eğitim kurumunda uygulanmakta olan mesleki ve teknik eğitim alanının kapanması, program değişikliği, Bakanlığın öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararıyla ders/alan kaldırılması ya da norm kadro esasları gereğince yapılacak düzenlemeler sonucu öğretmen fazlalığı oluşması hâlinde; eğitim kurumunun ya da bölümün kapatılması veya program değişikliği sonucunda bu eğitim kurumlarında görevli öğretmenler, yeni eğitim kurumu açılarak öğrencilerin taşınması hâlinde bu eğitim kurumlarına, öğrenci azlığı nedeniyle kapatılan eğitim kurumlarında ya da bölümlerde görevli olanlar ise açık norm kadro bulunması hâlinde öncelikle öğrencilerin taşındığı eğitim kurumları olmak üzere il içinde alanlarında ihtiyaç duyulan eğitim kurumlarına mazeretleri ve tercihleri de dikkate alınmak suretiyle atanır.

(2) Bu şekilde yapılan atamalarla fazlalığın giderilememesi hâlinde bu durumdaki öğretmenler tercihleri de dikkate alınmak suretiyle öncelikle il içinde alanlarında ihtiyaç duyulan eğitim kurumlarına atanır. İl içinde alanlarında ihtiyaç bulunmayanların atamaları, bulundukları ilde çalışılması gereken süre şartı aranmaksızın tercihleri doğrultusunda yer değiştirme döneminde il dışına yapılabilir; bunlardan zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunanlar, alanlarında ihtiyaç bulunan zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına atanır.

(3) Öğretmenlerden; herhangi bir nedenle istihdam alanı daralanlar ile görevli oldukları eğitim kurumlarında alanlarında norm kadro sayısı azalanlar, hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak değerlendirme sonucunda hizmet puanı en az olandan başlamak üzere norm kadro fazlası olarak belirlenir. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha az olan, öğretmenliğe daha sonra başlayan norm kadro fazlası olarak belirlenir. Hizmet puanlarının hesabında yer değiştirme başvurularının son günü esas alınır. Norm kadro fazlası olarak belirlenen öğretmenler; öncelikle görevli oldukları yerleşim yerindeki ya da ilçedeki eğitim kurumları olmak üzere il içinde alanlarında norm kadro açığı bulunan eğitim kurumlarına tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre atanır.

(4) Genel hayatı etkileyen deprem, sel, yangın ve benzeri doğal afetler nedeniyle olağanüstü durumların oluştuğu yerlerdeki eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacı, öncelikle bu madde kapsamında bulunan ihtiyaç fazlası öğretmenlerle karşılanır.

(5) Bu madde kapsamında il içinde yapılan atamalarla fazlalığın giderilememesi durumunda fazlalık, il içinde zamana bağlı olmaksızın yapılacak yer değiştirmelerle giderilir. Bu şekilde yapılacak yer değiştirmeler, duyurusu yapılan eğitim kurumlarına öğretmenlerin tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılır. Fazla konumdaki öğretmenlerden herhangi bir kuruma atanmak üzere başvuruda bulunmayanlar ile tercihlerine atanamayanların görev yerleri, il içinde valiliklerce resen belirlenir. (Ek cümle:RG-8/9/2016-29825) Ancak ilgili mevzuatına göre alınan sağlık kurulu raporunda en az yüzde kırk oranında engelli olduğu belirtilen öğretmenler ile ağır engelli raporlu eşi veya bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan hısımları bulunan öğretmenlerden norm kadro fazlası konumunda bulunanlar, engellilik durumlarının devamı süresince resen görev yeri belirlemeden istisnadır.


lpdeniz
Memur
30 Ağustos 2024 10:41
hocam seni resen kadronu başka okula vermezler ama görevlendirme gönderirler

kimuni
Daire Başkanı
30 Ağustos 2024 10:44

hocam yüzde 40 engelli raporunuz var ise aynı (yani ben öyle anladım)

belki ağır engellilik durumu biraz daha kritik olabilir.

sanatogretmeni, 3 saat önce

Mevzuatı biliyorum hocam anlamadığım şey şu: Her engelli birey eşit engele sahip değil. Bazı engellilerin durumu daha ağır.


kimuni
Daire Başkanı
30 Ağustos 2024 10:45

merhaba hocam sorabilir miyim aceba görevlendirme yapabileceklerini mevzuatın üstteki veya başka hangi maddesine atıf yaparak düşündünüz ?

lpdeniz, 3 saat önce
hocam seni resen kadronu başka okula vermezler ama görevlendirme gönderirler

sanatogretmeni
Memur
30 Ağustos 2024 10:45

Anladım hocam geçmiş olsun.

kimuni, 3 saat önce

hocam yüzde 40 engelli raporunuz var ise aynı (yani ben öyle anladım)

belki ağır engellilik durumu biraz daha kritik olabilir.


kimuni
Daire Başkanı
30 Ağustos 2024 10:47

tamam hocam bi daha okudum , haklı olabilirsiniz.

lpdeniz, 3 saat önce
hocam seni resen kadronu başka okula vermezler ama görevlendirme gönderirler

sanatogretmeni
Memur
30 Ağustos 2024 10:47

Hocam eğer norm fazlası olsanız okulda 15 saatinizi nasıl tamamlamayı düşünüyorsunuz? Maaş karşılığı kültür derslerinde 15 saat, meslekçilerde 20 saat. Dolayısıyla maaş karşılığınızı tamamlamanız için görevlendirme ile farklı bir okula gitmeniz mümkündür. Kadronuz tabiki yine kendi kurumunuzda saklı kalacak ama maaş karşılığını tamamlamak için farklı okullara gidebilirsiniz.

kimuni, 3 saat önce

merhaba hocam sorabilir miyim aceba görevlendirme yapabileceklerini mevzuatın üstteki veya başka hangi maddesine atıf yaparak düşündünüz ?


lpdeniz
Memur
30 Ağustos 2024 10:48
hocam sana okulda ders verilmiyor ise ne yapılacak, benzer durum %40 sağlık özrü bulunan arkadaşımda oldu idare bakanlıktan norma bakan kişi ile konuştu dediği bu resen atama yapılamaz ama görevlendirme ilçe ihtiyaç olan okula merkezi bir okula gönderir demiş

kimuni
Daire Başkanı
30 Ağustos 2024 10:49

yalnız görevlendirme nin kendisi de geçici de olsa bir "görev yeri" olarak kabul edilmiyor mu?


sanatogretmeni
Memur
30 Ağustos 2024 10:50

Hayır adı üstünde "görevlendirme" geçici bir şeydir. Normunuz kendi kurumunuzda saklıdır.

kimuni, 3 saat önce

yalnız görevlendirme nin kendisi de geçici de olsa bir "görev yeri" olarak kabul edilmiyor mu?


sanatogretmeni
Memur
30 Ağustos 2024 10:51

Engelli öğretmen görevlendirme gidemez diye bir ibare yok. O yüzden kendiniz bile ihtiyaç olan okulları şimdiden araştırıp müdürleriyle görüşüp anlaşabilirsiniz.


atahoca
Müsteşar Yardımcısı
30 Ağustos 2024 10:57

Hocam,

Kafana takma diretemezler.

Engel oranı ve maddeyi gördükleri zaman zaten tebliğ de etmezler.

Madde çok açık.


kimuni
Daire Başkanı
30 Ağustos 2024 11:03

hım anladım :(

peki aceba nereye gidebileceğimi (yani listeyi nasıl görebilirim)

bir de, hocam kafam karıştı hafiften ama bir süzgeçten geçirebilir miyiz sizlerden edindiğim bilgileri mevzuat ışığında.

ben şimdi kadrom okulda kalır , yani başka okula kendi isteğim dışında gönderemezler ancak zoraki görevlendnirme yapabilirler. (yani norm fazlası olabiliyorum)

o zaman önüme gelecek tebligatta (imza - bilgilendirme için)

Eğer , siz norm fazlasısınız derlerse anladım , kabl ettim onaylıyorum diyeceğim

yok eğer

kadronuz başka okula gitmez zorunda (yer değişikliği yapmanız gerekli) dense bunu bu üstteki mevzuatın 53 maddesinin 5. fıkrasına dayanarak bu kapsamda olmadığımı yazıp imzalayacağım ve bir dilekçe de detaylı olarak yazıcam

doğru mu ?

başka sorularım da var bikaç tane yardımcı olursanız sevinirim, eğer mahkemesiz (dava açmadan) çözülebilecek bişeyse tabiiki bu daha iyi.

sanatogretmeni, 3 saat önce

Engelli öğretmen görevlendirme gidemez diye bir ibare yok. O yüzden kendiniz bile ihtiyaç olan okulları şimdiden araştırıp müdürleriyle görüşüp anlaşabilirsiniz.


Nicksizkarakter
Aday Memur
30 Ağustos 2024 11:04
Hocam 15 saat derse girebiliyorsan kalırsın okulunda resen Ataman yapılmaz fakat bu sene için okullara gönderilen "21 saatin altında dersi olan öğretmenler ders tamamlama için ihtiyaç olan okullara gorevlendirilecektir" yazısına istinaden başka bir okulda ders tamamlama için görevlendirme yapılabilir. gönderdiğin yönetmelik maddesi kadronun bulunduğu okulun senin isteğin dışında degistirelemeyecegine dair. görevlendirmeye engel bir madde yok. norm fazlası oldu isen tavsiyem sana uygun bir okula tayin isteyip her sene aynı keşmekeşin içine düşmemendir. aksi takdirde norma girmediğin sürece her sene aynı sıkıntıyı yaşarsın.
kimuni, 3 saat önce

yalnız görevlendirme nin kendisi de geçici de olsa bir "görev yeri" olarak kabul edilmiyor mu?


kimuni
Daire Başkanı
30 Ağustos 2024 11:05

sağolun hocam.

atahoca, 3 saat önce

Hocam,

Kafana takma diretemezler.

Engel oranı ve maddeyi gördükleri zaman zaten tebliğ de etmezler.

Madde çok açık.

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