Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


30 Ağustos 2024 08:17
Adli olay nedeniyle hakkımda idari soruşturma açılır mı?

Merhaba abilerim acil bir konu hakkında meslek büyüklerimden fikir almak istiyorum

Kendim 1, 5 yıllık polis memuruyum. 2023 yılında görevdeyken alkollü 2 şahıs tarafından küfür ve hakaretlere maruz kaldım, daha sonra kendi aralarinda kavga edince güven timlerinde abilerle müdahale edip karakola götürüp şikayetçi olup darp raporu aldım. Şahislar bizden şikayetçi olmadı lakin Şahislara hakaret ve görevi yaptirmama direnme suçundan iddianame hazirlandi. 1 ay sonra müşteki sıfatı ile mahkeme gidicem. Merak ettiğim mahkeme süreci nasıl sonuçlanır daha sonrasında adıma soruşturma vesaire açılır mı


kuscubasiesref
Şube Müdürü
30 Ağustos 2024 08:52

Müşteki olduğun mahkemese senin adına olumsuz birsey olmaz.1.5 yıl geçmiş zaman aşımı da olmuş adli


Ahmet363535363
Aday Memur
30 Ağustos 2024 08:55

Evet abi uyaptan baktım müşteki yaziyor. Olay 2023 ağustosta oldu ama mahkeme 2024 eylülde olacak

kuscubasiesref, 2 saat önce

Müşteki olduğun mahkemese senin adına olumsuz birsey olmaz.1.5 yıl geçmiş zaman aşımı da olmuş adli

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerDanıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımıGıyabında ilişik kesilenlerin yol harcırahıAynı olaydan 2 disiplin cezası alınır mı?Polislik mi, baba mesleği mi?Hamyo soruşturmasıDiz kıkırdağı aşınması (patella tip-3)Hangi kanuna tabiyiz?Khk ile ihraç olan polisin emekli maaş ve ikramiyeleri2024 Eylül dönemi mazeret tayini açıklama tarihi

Sözlük

peşindeyim koşa koşa 1 çenesi düşük 4 ölüm düşüncesi 3 ağlamak 3 sözlükte 10.000 entry ye ulaşmak 4 Samsun 1 su aygırı 2 Sevdiğin replikler 17 filmlerdeki en güzel sigara içme sahnesi 2 kadınların olayları detaylandırarak anlatmaları 3

Son Haberler

Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentisi belli olduAltının gramı 2 bin 760 liradan işlem görüyorErdoğan, devlet erkanı ile Anıtkabir'i ziyaret ettiDolar/TL 34,07 seviyesinden işlem görüyor'30 Ağustos, milletimizin bağımsızlık mücadelesinin simgesidir'

Editörün Seçimi

Her zaman olduğu gibi bu senede enflasyon hesabı tutmayacak !Sizce Dolar Düşmeli Mi Düşmemeli Mi?Kaç yıldır kamuda çalışıyorsunuz ve çalışma süreciniz boyunca maddi açıdan neler edinebildiniz?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Eş durumunda güncel durumYol harcırahıBakan: hekimlerimizin değerli olduğunu hissettireceğizOcak Zammı % 12 yi Geçmeyecek Memur maaşları zammı8 Yıla 1 Kademe