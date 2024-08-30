Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


30 Ağustos 2024 08:33
ACİL YARDIM

Merhaba abilerim acil bir konu hakkında meslek büyüklerimden fikir almak istiyorum

Kendim 1, 5 yıllık polis memuruyum. 2023 yılında görevdeyken alkollü 2 şahıs tarafından küfür ve hakaretlere maruz kaldım, daha sonra kendi aralarinda kavga edince güven timlerinde abilerle müdahale edip karakola götürüp şikayetçi olup darp raporu aldım. Şahislar bizden şikayetçi olmadı lakin Şahislara hakaret ve görevi yaptirmama direnme suçundan iddianame hazirlandi. 1 ay sonra müşteki sıfatı ile mahkeme gidicem. Merak ettiğim mahkeme süreci nasıl sonuçlanır daha sonrasında adıma soruşturma vesaire açılır mı

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