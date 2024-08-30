Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


30 Ağustos 2024 10:36
TÜBİTAK 4001 özgeçmişte hatalı nümerik yazım/bilgi, sorun olur mu?

selamlar,

arkadaşlar özgeçmişimde işe başlama yılını yanlış yazmışım nasıl yaptımsa. Arbiste ki veri güncel. ayrıca sgk ile ispatlayabiliyorum doğal olarak çünkü sehven yanlış yazıvermişim. sıkıntı olur mu ?

özgeçmişi manuel girdim (bilgiler).

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