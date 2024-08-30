Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


30 Ağustos 2024 11:38
İller arasi tayin sonrası becayiş ?

İller arası tayin sonrası ,ilçeden merkeze becayiş için herhangi bir şart var mı hemen becayiş yapılabilir mi ? Bilgisi olan var mıdır arkadaslar ?

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