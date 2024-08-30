Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


30 Ağustos 2024 12:21
Yolluk ücreti ne zaman yatar?

yolluk ücreti daha yatmadı yatan var mı


blackdesert
Memur
30 Ağustos 2024 12:23

ikinci il dışıyla atandım ertesi hafta yattı


galip95
30 Ağustos 2024 12:52
benim mazeret tayini hocam var mı benim durumumda olan
blackdesert, 1 saat önce

ikinci il dışıyla atandım ertesi hafta yattı

Toplam 2 mesaj

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