Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


30 Ağustos 2024 12:37
Sonradan engelli raporu almak sözleşmeli tıbbi sekreter

Arkadaşlar merhaba 2023/5 tıbbi sekreter olarak atandım ve atandıktan 2-3 ay sonra kalp kapağım değişti mekanik kapak takıldı. Şu ana kadar çalıştığım birimde bir sorunum yoktu yoğun bir tempoda değildim hastalarla çok temasım yoktu ama bu hafta poliklinikte görevlendirdiler yazı çıkartıp, idareyle görüştüğümde o birimde gerek kalmadı burada değerlendireceğiz dediler strese giriyorum doktor yanında çalışırken poliklinik benim rahatsızlığımı arttırıyor dedim ama raporun yok bir şeyin yok herkes ameliyat oluyor rapor al dediler. Bende engelli raporu almak için sağlık kuruluna randevu oluşturdum bu raporun sözleşmeli sekreter için bir eksisi var mı işimle alakalı bir sorun yaşar mıyım? Raporu alınca hangi birimlerde çalıştırabilirler? Raporu alırken ben burada şurada çalışırken rahatsız oluyorum demek gibi bir şansım var mı not düşüyorlar mı nasıl bir yol izlemem lazım bilgisi olanlar yardım ederse sevinirim


kamanlılord
Aday Memur
30 Ağustos 2024 13:06
geçmiş olsun öncelikle, daha önceki yerinizde masabaşı ve şuanki yerinizde masabaşı diye tahmin ediyorum, o yüzden alacağınız raporda hastaların olmadığı bir birimde çalıştırılması uygundur diye bir ibare de yazmazlar, sadece uzun süre ayakta kalamaz ağır kaldıramaz gibi ibareler bulunabilir, alacağınız rapor size fayda sağlamayacağı gibi terste tepebilir, iyi düşünün derim
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