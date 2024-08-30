Sonradan engelli raporu almak sözleşmeli tıbbi sekreter

geçmiş olsun öncelikle, daha önceki yerinizde masabaşı ve şuanki yerinizde masabaşı diye tahmin ediyorum, o yüzden alacağınız raporda hastaların olmadığı bir birimde çalıştırılması uygundur diye bir ibare de yazmazlar, sadece uzun süre ayakta kalamaz ağır kaldıramaz gibi ibareler bulunabilir, alacağınız rapor size fayda sağlamayacağı gibi terste tepebilir, iyi düşünün derim

geçmiş olsun öncelikle, daha önceki yerinizde masabaşı ve şuanki yerinizde masabaşı diye tahmin ediyorum, o yüzden alacağınız raporda hastaların olmadığı bir birimde çalıştırılması uygundur diye bir ibare de yazmazlar, sadece uzun süre ayakta kalamaz ağır kaldıramaz gibi ibareler bulunabilir, alacağınız rapor size fayda sağlamayacağı gibi terste tepebilir, iyi düşünün derim