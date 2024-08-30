Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


30 Ağustos 2024 12:51
Atama işlemleri sonra işe başlama hakkında(SGK)

SGK'ya sözleşmeli büro personeli olarak atandığımı bildiren mesaj aldım. Gönderilen mesaja müteakip ilk iş gününde işe başlamam mı gerekiyor acaba yoksa 15 gün içinde gidebilir miyim?

Gönderilen mesajı da ekleyeyim: "Kurumumuza sözleşmeli personel olarak atama işlemleriniz tamamlanmış olup göreve başlamak üzere yerleştirildiğiniz il müdürlüğüne müracaat etmeniz gerekmektedir"

Bir de daha önce memurluk üzerine hiç tecrübem olmadı, son kıyafet düzenlemeleri hakkında bilgim yok. Şu an yaz dönemi kıyafet uygulaması geçerli sanırım, ilk gün beyaz gömlek, klasik pantolon ve klasik ayakkabı mı giymeliyim? Mesela klasik pantolon benzeri bir kanvas pantolon giyersem uyarı mı alırım?

Teşekkürler, iyi forumlar dilerim.

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