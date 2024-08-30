Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


30 Ağustos 2024 13:44
idarecilik görevinin alınma teklifi (müdür yardımcısı)
merhaba hocalarım. iki buçuk yıl önce görevlendirme müdür başyardımcısı olarak görev yaptığım döneme ilişkin yöneticilik görevinin alınma teklifi yapılmış. 10 ay önce başka ilçede ilk defa yönetici ataması kapsamında kadrolu müdür yardımcısı olarak atandım. önceki görevlendirme idareciliğime teklif edilen yöneticilik görevinin üstünden alınması, mevcut yöneticiliğimi ekliler mi.

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