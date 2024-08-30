KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


30 Ağustos 2024 14:12
2024/2 ataması işe baslama

21 Aralık ta merkezı kadrolar açılsa 3 ocak 2025 te atamalar belli olur.Sonuçların açıklandığı hafta kurumlara bilginiz gitse.14 gün evrak teslim süresi.Arşiv başladı desek 25-30 güne arşiv sonuçlansa 17 şubatta iş başı yapar ilk atananlar.

Çok Yazılan Konular

İİBF p3 87Ziraat Mühendisleri Platformu (Ana Konu)Merkezi atama hakkında önemli bir soruKimya mühendisliği atamaları nasıl olur?İibf maliye p3 80 puanÇevre mühendisleri ölmüş !Çevre Mühendisleri PlatformuKardan adamın(işsizin) görüntüsü Güneş doğana kadardır.Çekodan 85 puan ile ilk merkezide yerleşebilir miyim ?Kpss 2024-Hukukçular

Sözlük

Sevdiğin replikler 8 otostop 1 kaymaklı ekmek kadayıfı 1 döve döve öldüresi gelmek 2 borna seyyahe 1 bursaspor 1 Beni soran oldu mu. 1 günaydın sözlük 10 30 yaşına gelmiş bekar ve memur kadın 1 düşünmek 1

Son Haberler

Domates tarlada kalmayacak, Bakanlıktan salça fabrikalarına destek geldiMetroda satış yapan Suriyeli çocuğa saldıran şüpheli tutuklandıVatandaşların Atatürk ve Türk bayrağı hassasiyeti sosyal deneydeSokak ortasında parke taşıyla eşini öldürdüEnflasyon Düzeltme talebi karşılık buldu

Editörün Seçimi

Her zaman olduğu gibi bu senede enflasyon hesabı tutmayacak !Sizce Dolar Düşmeli Mi Düşmemeli Mi?Kaç yıldır kamuda çalışıyorsunuz ve çalışma süreciniz boyunca maddi açıdan neler edinebildiniz?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Eş durumunda güncel durumYol harcırahıBakan: hekimlerimizin değerli olduğunu hissettireceğizOcak Zammı % 12 yi Geçmeyecek Memur maaşları zammı8 Yıla 1 Kademe