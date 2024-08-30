Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


30 Ağustos 2024 14:20
Mazeret ile İl Mem'e düştüm. Beni 70 km ötedeki ilçeye verdiler.

Merhabalar hocalarım. Geçen hafta mazeret tayinleri sonuçlandı. Sivas İl Meme düştüm. Daha sonra kadromu 70 km ötedeki ilçesine verdiler.

Sizce bunun için bir yasal hakkım var mı ?

Bir başka konuysa Sivas İl Mem merkezde yeni açılan okula hakim savcı emniyet mensubunun eşlerini puanlarına bakılmaksızın yerleştirilmeler olmuş. Bu konuda da fikrinizi almak istiyorum.

Lütfen fikirleriniz yazın.


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
30 Ağustos 2024 14:41

Ne oldu hepinizi il memde tutsalar problem yoktu. Herkes puanla atansın dedik aile birliği dediniz :) alın aile birliği size.


slnckl
Aday Memur
30 Ağustos 2024 14:51
hocam ne zaman belli oldu okulunuz

M.Krkç
Aday Memur
30 Ağustos 2024 17:20

Dün akşam

slnckl, 6 saat önce
hocam ne zaman belli oldu okulunuz

Braweheart01
Daire Başkanı
30 Ağustos 2024 17:48

uygulama gayet normal yeni meb genelgesi uygulanıyor hakim savcı işleri ile ilgili atamalar olmuşsa cimerden şikayetinizi yapın hocam yalnız atamanız yasalara uygundur


cografyacı236
Aday Memur
30 Ağustos 2024 20:36

Hakim savcı polis asker ile mebin protokolü var.

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