Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


30 Ağustos 2024 14:20
Mazeret ile İl Meme düştüm. Beni 70 km ötedeki ilçeye verdiler.

Merhabalar hocalarım. Geçen hafta mazeret tayinleri sonuçlandı. Sivas İl Meme düştüm. Daha sonra kadromu 70 km ötedeki ilçesine verdiler.

Sizce bunun için bir yasal hakkım var mı ?

Bir başka konuysa Sivas İl Mem merkezde yeni açılan okula hakim savcı emniyet mensubunun eşlerini puanlarına bakılmaksızın yerleştirilmeler olmuş. Bu konuda da fikrinizi almak istiyorum.

Lütfen fikirleriniz yazın.


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
30 Ağustos 2024 14:41

Ne oldu hepinizi il memde tutsalar problem yoktu. Herkes puanla atansın dedik aile birliği dediniz :) alın aile birliği size.


slnckl
Aday Memur
30 Ağustos 2024 14:51
hocam ne zaman belli oldu okulunuz
Toplam 2 mesaj

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