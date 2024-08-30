Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


30 Ağustos 2024 15:18
Manisa-Antep-Hatay-Kırşehir-Ağrı-Tokat resen norm fazlası atama duyuruya çıktı
Duyuru yayınlamayan şehirler, tepkilere göre beklemeye geçtiler sanırım, öyle söylentiler var.

krmsrt
Memur
30 Ağustos 2024 15:27
Duyuruları okudum, her il kafasına göre bazı kriterler koymuş, yani Türkiye geneli bir bütünlük yok gibi. 1-Kimisi eşi zorunlu yer değişikliğine tabi olanları İl bazında resen atamadan muaf tutmuş, diğer il meb ler ise herkes resen atanacak demiş. 2-Kimi duyuruda engelli öğretmen olanlar resen yapılmayacak demiş. 3- Proje okullarında norm fazlası olanlara isterseniz yapabilirseniz demişler. Sanki oroje okulunda norm fazlası olup tercih yapmayanlara resen yapılmayacak gibi anladım, açık açık söylememişler. 4-Kimi duyuruda hiçbir şekilde tercihen ya da resen herhangi bir okula yerleşemeyen öğretmenleri ilçe içinde norm fazlası olarak bir okula atayacağız, hizmet puanından bağımsız o okulda norm fazlası olarak bekleyecekler demiş.

sanatogretmeni
Memur
30 Ağustos 2024 15:49

İller arasında bir bütünlük olması gerekiyor o yüzden bu tarz uygulamaların illerin değil de direkt bakanlık üzerinden yapılması daha mantıklı geliyor. Belki büyükşehir ve büyükşehir olmayanlar arasında bir ayrım söz konusu olabilir o geliyor aklıma.

Bakalım hayırlısı olsun, bu sene resen atamalar olacak gibi görünüyor.


sanatogretmeni
Memur
30 Ağustos 2024 15:52

Mesela Gaziantep sadece bulunduğu ilçe içinde tercih alıp ve bulundukları ilçe içinde resen atama yapacağını yazmış. Böyle her il farklı uygulama yaparsa çok zor.

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