Manisa-Antep-Hatay-Kırşehir-Ağrı-Tokat resen norm fazlası atama duyuruya çıktı

Duyuruları okudum, her il kafasına göre bazı kriterler koymuş, yani Türkiye geneli bir bütünlük yok gibi. 1-Kimisi eşi zorunlu yer değişikliğine tabi olanları İl bazında resen atamadan muaf tutmuş, diğer il meb ler ise herkes resen atanacak demiş. 2-Kimi duyuruda engelli öğretmen olanlar resen yapılmayacak demiş. 3- Proje okullarında norm fazlası olanlara isterseniz yapabilirseniz demişler. Sanki oroje okulunda norm fazlası olup tercih yapmayanlara resen yapılmayacak gibi anladım, açık açık söylememişler. 4-Kimi duyuruda hiçbir şekilde tercihen ya da resen herhangi bir okula yerleşemeyen öğretmenleri ilçe içinde norm fazlası olarak bir okula atayacağız, hizmet puanından bağımsız o okulda norm fazlası olarak bekleyecekler demiş.

Duyuruları okudum, her il kafasına göre bazı kriterler koymuş, yani Türkiye geneli bir bütünlük yok gibi. 1-Kimisi eşi zorunlu yer değişikliğine tabi olanları İl bazında resen atamadan muaf tutmuş, diğer il meb ler ise herkes resen atanacak demiş. 2-Kimi duyuruda engelli öğretmen olanlar resen yapılmayacak demiş. 3- Proje okullarında norm fazlası olanlara isterseniz yapabilirseniz demişler. Sanki oroje okulunda norm fazlası olup tercih yapmayanlara resen yapılmayacak gibi anladım, açık açık söylememişler. 4-Kimi duyuruda hiçbir şekilde tercihen ya da resen herhangi bir okula yerleşemeyen öğretmenleri ilçe içinde norm fazlası olarak bir okula atayacağız, hizmet puanından bağımsız o okulda norm fazlası olarak bekleyecekler demiş.