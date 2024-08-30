Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


30 Ağustos 2024 15:18
Güvenliğin ayakta çalışması

Arkadaşlar sabah 9 akşam 6 mesai 1 buçuk saat ayakta çalış 45 dakika dinlen işimiz böyle fakat bacaklarımda sorun mu var bilmiyorum 1 buçuk saat dayanamıyorum güvenlik olduğum için hastaneye gitmek istemiyorum kart iptali vb şeyler olabilir çalıştığımız kurum anlayışlı bi kurum değil desek git hastaneden rapor al derler ne yaplamıyım acaba ayakta çalıştırılmak zorunlu mu ?

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