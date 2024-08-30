Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


30 Ağustos 2024 15:19
Hareket memuru

Tcdd'de hareket memuru olarak çalışan biri var mı acaba birkaç sorum olacaktı

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