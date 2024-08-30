TYP kalktı. Okulların temizliği nasıl yapılacak?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Toplum Yararına Programlar (TYP) ile ilgili önemli bir değişikliği duyurdu. İŞKUR'un yürüttüğü TYP programları artık geçici olarak rafa kaldırılacak.

Yılmaz?ın açıklamasına göre, TYP programları yalnızca afet ve acil durumlar için geçerli olacak. Bu karar, işgücü piyasası için daha etkin ve verimli sonuçlar elde edilmesini hedefliyor. Önceden, TYP programları aracılığıyla çeşitli kamu hizmetlerinde geçici işçi alımları yapılabiliyordu. Ancak, bundan sonra bu tür alımlar normal şartlarda yapılmayacak ve İŞKUR tarafından TYP ilanları yayımlanmayacak.

Yılmaz, "İşgücü Uyum Programı" çalışma alanları arasında; geri dönüşüm ve atık yönetimi, engelli, yaşlı, hasta ve çocuk bakımı, doğal yaşam alanlarının restorasyonu, ağaçlandırma ve tarımsal üretim, hayvancılık gibi alanların bulunacağını belirtti.