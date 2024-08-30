KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : supporters.


30 Ağustos 2024 17:15
Uzman Yardımcısı Ünvanı için kurum karşılaştırması

Merhabalar MSB ve Tarım Orman Bakanlığında Uzman Yardımcısı ünvanı için kıyaslama yapmanızı rica ederim. Kurumların olumlu ve olumsuz yönleri ve çalışma ortamı hakkında bilgi gerekmektedir.

Bilgi paylaşımı yapanlara şimdiden teşekkürler.

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