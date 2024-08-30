Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


30 Ağustos 2024 17:34
Merhaba arkadaslar oncelikle forumda yeniyim ve bu konular hakkinda pek bir bilgim yok. Konu kirlili
4/B kadroya geçerken yeniden sınava girer mi?

livingforpeace
30 Ağustos 2024 17:45
sil
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