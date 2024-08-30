KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


30 Ağustos 2024 17:37
2024 KPSS Lisans P3 Puan Türü
arkadaşlar selam. P3: 88,6 bölüm sosyoloji. merkezi ya da açıktan alımlarda şansım var mı sizce ?

üyeadibulamadim
Aday Memur
30 Ağustos 2024 17:50

Sözleşmeli düz memurluklar olur.


Sparcox
Aday Memur
30 Ağustos 2024 17:53
neler var hocam bilginiz var mı acaba
üyeadibulamadim, 52 dk. önce

Sözleşmeli düz memurluklar olur.


üyeadibulamadim
Aday Memur
30 Ağustos 2024 18:34

Düzenli takip edeceksiniz hocam. Zabıt katibi, ikm, bilgisayar işletmenliği, vhki, memur gibi ünvanlar oluyor. Genelde bölüm şartı aranmıyor.

Sparcox, 49 dk. önce
neler var hocam bilginiz var mı acaba
Toplam 3 mesaj

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