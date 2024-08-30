Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


30 Ağustos 2024 17:39
4/B'li kadroya geçerken yeniden sınava girer mi?
Merhaba arkadaslar oncelikle forumda yeniyim ve bu konular hakkinda pek bir bilgim yok. Konu kirliligi olusturuyor isem ozur diliyorum. 2022 KPSS ortaogretim puanim ile destek (temizlik) personeli olarak atamam yapildi. 4-B'li sozlesmeli pozisyonda atandigim icin 3+1 yil sonra kadro alacagimi ogrendim. Ancak 3+1 yil dolduktan sonra kurum kadroya atamami yaparken yeniden KPSS veya harhangi bir sinav sonucu ister mi? Kurum kadroya almak icin kendisi herhangi bir sinava tabi tutar mi? Yoksa geriye sadece uslu uslu 3+1 yilimi doldurup, kurumuma kadroya gecmek icin dilekcemi verip beklemek mi kaldi? Umarim yeniden sinav vs. gerekmez cunku cok yorucu surecler bildiginiz uzere. Yanitlarsaniz cok tesekkur ederim.

livingforpeace
30 Ağustos 2024 18:22

Bu arada bu olay kurumdan kuruma fark ediyor mu? Bakanlik, belediye, valilik vs. gibi. Yoksa butun kurumlar icin ayni mi? Ben BAKANLIĞA atandim.

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