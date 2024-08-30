KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


30 Ağustos 2024 17:44
2024 KPSS ELEKTRİK/ELEKTRONİK OGRETMENLERI
merhaba arkadaşlar, 2024 kpss giren elektrik/elektronik ogretmen arkadaşlarım 2024-2025 yılı alım için grupta liste duzenleniyor grup linki :https://t.me/+gSTyeoT_2HNmMWVk

gazisahin38
Aday Memur
30 Ağustos 2024 18:05

https://t.me/+gSTyeoT_2HNmMWVk

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