Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


30 Ağustos 2024 18:02
yeni yönetmeliğe göre yapılacak norm fazlası ataması ile ilgili soru

geçen sene norm fazlası olan öğretmenler mi yoksa bu sene norm fazlası olan öğretmenler mi atanacak resen?


berker2004
Daire Başkanı
30 Ağustos 2024 18:10

Bu sene daha norm güncellemesi yapılmadı ki hoca


berker2004
Daire Başkanı
30 Ağustos 2024 18:11

Hocam yazacakti kusura bakmayın. Manisa nin duyurusun bakanlık onaylı 30 Ekim tarihli liste baz alınacak diyor

berker2004, 32 dk. önce

Bu sene daha norm güncellemesi yapılmadı ki hoca

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