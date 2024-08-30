Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


30 Ağustos 2024 18:10
Vazife malüli emekli ikramiyesi hakkında

Merhaba devrelerim. Bir olayda yaralanma sonucu 3 senedir doktor heyet rporluyum. SGK vazife ma küllüğü müzik onayladı. İşlemler devam ediyor, benden idari polis mi yoksa vazife malülü emekli mi olacağım hakkında karar verip dilekçe vermemi istiyor. Ben emeklilik seçersen ikramiye nasıl hesaplanıyor acaba? Asker ve jandarma da 30 yıl calısan personelin aldıgı ikramiye bağlanıyor ancak bizde bu durum hakkında acıklayıco birşey bulamadım. Teşekür ler Allah'a emanet

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