P3 87.6 Puan İle Atama

Merhaba arkadaşlar.

Mimarım ama sınavı yetiştiremeyince mimar kadroları haliyle hayal oldu. İşletme mezuniyetim var. İngilizcem var. Düz memurlukla atanma şansım nasıl? Önceki yıllarda benim puanımla rahat girilmiş ama bu sene hem tasarruf hem de sadece emekli olan kadrolara alım yapılacak denmesi beni şüpheye düşürdü.

Bir de bazı kurum adları geçiyor memuriyet yazacak insanlara önerilerde... Forumu aradım taradım, 5 yıl geriye kadar başlıklara baktım kafam kazan oldu. DHMİ çok önerilmiş. Ben aslında Kültür ve Turizm istiyordum ama oraya düz memur girmek nasıl olur, unvan değişikliği mümkün bir şey mi yoksa ona güvenerek tercih yapılmamalı mı? Yani mimar kadrosu olan kurumlara düz memur gitmek istiyorum çünkü mesleğimden kopmak istemiyorum ama açıkta da kalmak istemiyorum. İşsizlik çok zor bir şey anlıyorsunuzdur.

Yardımcı olabilirseniz çok sevinirim, kusura bakmayın yanlışlıkla KPSS Paragraf sorusu gibi konu yazmışım.