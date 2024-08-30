P3 87.6 Puan İle Atama

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : Pangaea
Çok Yazılan Konular
İİBF p3 87Ziraat Mühendisleri Platformu (Ana Konu)Merkezi atama hakkında önemli bir soruKimya mühendisliği atamaları nasıl olur?İibf maliye p3 80 puanÇevre mühendisleri ölmüş !Çevre Mühendisleri PlatformuKardan adamın(işsizin) görüntüsü Güneş doğana kadardır.Çekodan 85 puan ile ilk merkezide yerleşebilir miyim ?Kpss 2024-Hukukçular
Sözlük
Son Haberler
Kocaeli'de toplu taşımaya 'Canlı bomba' uyarısı'2 Suriyeli Adalet Bakanlığında işe alındı' iddiası yalanlandıÇiftçilere 1,9 milyar liradan fazla tarımsal destekleme ödemesi yapıldıBakan Yerlikaya: Nice hain emelleri düşmanın kursağında koyduk29 yaşındaki voleybolcunun ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma sürüyor
Editörün Seçimi
Her zaman olduğu gibi bu senede enflasyon hesabı tutmayacak !Sizce Dolar Düşmeli Mi Düşmemeli Mi?Kaç yıldır kamuda çalışıyorsunuz ve çalışma süreciniz boyunca maddi açıdan neler edinebildiniz?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Eş durumunda güncel durumYol harcırahıBakan: hekimlerimizin değerli olduğunu hissettireceğizOcak Zammı % 12 yi Geçmeyecek Memur maaşları zammı8 Yıla 1 Kademe