Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


30 Ağustos 2024 18:55
399 kit personeli izin

Şuan TCDD işçisiyim 1 yılımın dolmasına 1 ay gibi bir süre var. TCDD memurluğu kazandım yıllık iznimi ne zaman hakederim 6 ay mevzusu varmış tam bilen varmı ?

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